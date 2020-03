O COI anunciou hoje a decisão de adiar os Jogos para o ano que vem, depois de solicitação do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em uma conversa telefônica com o presidente da entidade esportiva, Thomas Bach. EFE/KIMIMASA MAYAMA

Maior medalhista paralímpico na natação em toda a história, o brasileiro Daniel Dias elogiou nesta terça-feira a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de adiar os Jogos, anunciada hoje.

"Japão, te vejo em 2021! Obrigado COI pela sábia e sensata decisão. Fico mais tranquilo e motivado para participar destes Jogos em Tóquio!", escreveu o atleta de 31 anos em sua conta no Twitter, junto com a hashtag "Tóquio 2021" e uma foto sua no Japão, sorrindo.

Daniel Dias é dono de 24 medalhas paralímpicas, 14 de ouro, sete de prata e três de bronze, obtidas nas três últimas edições dos Jogos. Tem ainda 33 medalhas parapanamericanas e oito de Campeonatos Mundiais, todas de ouro.

O COI anunciou hoje a decisão de adiar os Jogos para o ano que vem, depois de solicitação do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em uma conversa telefônica com o presidente da entidade esportiva, Thomas Bach, a quem no domingo haviam sido dadas quatro semanas para decidir sobre uma possível mudança nas datas.