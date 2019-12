A Nasa apresentou nesta sexta-feira o Mars 2020, o veículo explorador que partirá em julho do próximo ano para a próxima missão a Marte, e com o qual espera continuar avaliando se o planeta é habitável para a espécie humana.

De forma quadrangular, com 3 metros de comprimento e 2,7 metros de largura, o rover chegará ao solo marciano em fevereiro de 2021, especificamente na cratera Jezero, onde começará a coletar minerais e amostras de solo que fornecem respostas sobre as condições do planeta há milhões de anos.