O satélite Tess, conhecido como o "caçador de planetas" da Nasa, encontrou três exoplanetas que podem ser o "elo perdido" para compreender a formação planetária, já que reúnem caraterísticas completamente diferentes das de qualquer outro conhecido até agora.

O satélite Tess foi lançado no ano passado em Cabo Canaveral, no estado da Flórida (EUA) com a missão de analisar cerca de 20 mil exoplanetas - planetas situados fora do Sistema Solar - e determinar as possibilidades de algum deles ter as condições necessárias para abrigar vida.