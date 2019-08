A brasileira Natália Gaudio conquistou a medalha de bronze no individual geral da ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos de Lima com apenas 0,05 ponto de frente para a compatriota Barbara Domingos, que teve de se contentar com a quarta posição.

Natalia encerrou a primeira rodada em quarto lugar, mas obteve a virada e se colocou no pódio graças a uma grande exibição nas maças, em que obteve 17,800 pontos. No total, ela somou 67,150 pontos, mesmo número de Barbara, que levou a pior no primeiro critério de desempate, as notas de execução.