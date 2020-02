Somente no último trimestre de 2019, a Neoenergia obteve um lucro líquido atribuído aos acionistas majoritários de R$ 618,4 milhões, 75,1% a mais que no terceiro trimestre. EFE/Arquivo

A Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola, prevê um crescimento de mercado das distribuidoras no Brasil superior ao das projeções do PIB para 2020, segundo explicou o diretor presidente do grupo, Mario Ruiz-Tagle.

"As últimas previsões do PIB para o Brasil estão em torno de 2%. Nossa expectativa é que o mercado se comporte acima de 2%", disse Ruiz-Tagle em conferência com analistas após a divulgação dos resultados financeiros da empresa.