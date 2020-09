A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta quinta-feira que lançará, em 2022, uma série ficcional sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1 Aytron Senna, que morreu em 1994, em acidente durante prova da categoria.

"Essa é especial para todos os brasileiros e, especialmente, para aqueles que mal podiam esperar pelas manhãs de domingo. A história do nosso querido Ayrton Senna será adaptada em uma minissérie de drama com oito episódios. É muita responsabilidade, gente", indicou o perfil do serviço nas redes sociais.