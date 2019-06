A CBF confirmou na madrugada desta quinta-feira o corte do atacante Neymar da seleção brasileira que disputará, a partir do próximo dia 14, a Copa América, por conta da ruptura ligamentar no tornozelo direito do jogador.

"Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019", diz a nota divulgada no site da CBF.