Neymar vive em 2019 um dos momentos mais delicados da carreira, em ano que acumula polêmicas dentro e fora dos gramados, sofreu nova lesão no pé direito, agrediu torcedor e, o mais grave, foi acusado de estupro.

Na sequência, os escândalos e as controvérsias em que Neymar se envolveu nos últimos meses:.

1.- Acusação de estupro em Paris.

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, apresentou na última sexta-feira, em uma delegacia de São Paulo, uma denúncia contra Neymar, que a teria violentado em um hotel de Paris, na França, em 15 de maio passado.

De acordo com o relato, confirmado pela Agência Efe junto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o atacante "se tornou agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".

O camisa 10, que está concentrado com a seleção brasileira para a disputa da Copa América, que começa no dia 14 de junho, negou as acusações, admitiu conhecer a autora do Boletim de Ocorrência e ter mantido relações sexuais consentidas com ela. Além disso, garantiu estar sendo vítima de chantagem.

Em seguida, Neymar postou as mensagens trocadas com uma mulher e ainda veiculou imagens íntimas dela para os seguidores. Por causa disso, vai ser investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

2.- Agressão a torcedor do Rennes.

Neymar deu um soco em um torcedor que afirmou que ele não sabia jogador futebol, quando o jogador se encaminhava para receber a medalha de vice-campeão da Copa da França, depois do Paris Saint-Germain perder para o Rennes, nos pênaltis.

A reação do craque gerou um grande número de críticas no Brasil e no exterior. Entre os que não gostaram da atitude estão o técnico alemão Thomas Tuchel, e o lateral-direito Daniel Alves, um dos melhores amigos do atacante. A federação francesa o suspendeu por três partidas, devido a agressão.

No mesmo jogo, houve mal-estar no vestiário do PSG, as críticas que dirigiu aos jogadores mais jovens do elenco, após a perda do título.

Convocado para a Copa América, que será disputada no Brasil, Neymar acabou perdendo a braçadeira de capitão, que passará a ser ostentada, justamente, por Daniel Alves.

3.- Lesões.

Neymar voltou a sofrer lesão no quinto metatarso do pé direito, durante o jogo com o Strasbourg, pela Copa da França. O craque já havia sido operado no local em 2018, pouco antes da Copa do Mundo. Dessa vez, foram três meses de afastamento, do fim de janeiro até o fim de abril.

Na primeira semana de treinos com a seleção brasileira visando a Copa América, sentiu dores no joelho esquerdo e ficou três dias sob o cuidado de fisioterapeutas. Na última sexta-feira, o atacante voltou a treinar com os companheiros na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

4.- Punição da Uefa por críticas a árbitros.

No meio da recuperação da segunda lesão no pé direito, Neymar acompanhou das tribunas a eliminação do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões, nas oitavas de final, diante do Manchester United, com direito a derrota dentro do Parc des Princes por 3 a 1.

Irritado com a arbitragem, o atacante escreveu nas redes sociais mensagens críticas contra o VAR: "Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol pra ficar olhando o lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão de costas? Vai pra p... que pariu".

A Comissão Disciplinar da Uefa decidiu suspender o craque em três jogos, que deverão ser cumpridos na próxima edição da 'Champions', em que a equipe conseguiu classificação direta à fase de grupos.

5.- Aniversário com muletas e viagem no Carnaval.

Neymar comemorou o 27º aniversário ainda de muletas, com uma grande festa na região central de Paris. Estiveram presentes todos os integrantes do elenco do Paris Saint-Germain, amigos e familiares do atacante.

Logo após começar a caminhar sem apoio, viajou por quase duas semanas ao Brasil, para comemorar o Carnaval. Esteve em Salvador, na Bahia, apareceu no Sambódromo, no Rio de Janeiro, onde foi a grade atração. Foi fotografado com a cantora Anitta, a poucos metros da atriz Bruna Marquezine, com quem já namorou.

6.- Suposto conflito com companheiro.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", Neymar e o atacante alemão Julian Draxler discutiram no vestiário, após a derrota para o Montpellier por 3 a 2, pelo Campeonato Francês. Relatos apontam que a dupla precisou ser separada para não se agredir.

Aparentemente, Draxler se queixou da atitude de Neymar no campo de jogo, e ouviu a seguinte resposta: "Quem é você para falar assim comigo? Só toca a bola para trás".