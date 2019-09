Miami, 7 set (EFE)-. Na volta de Neymar à seleção após a lesão que o tirou da disputa da Copa América, o Brasil empatou com a Colômbia por 2 a 2, em amistoso disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Neymar começou o jogo como titular, apesar longo período longe dos gramados e dos desentendimentos com o Paris Saint-Germain para ser negociado com o Barcelona que o tiraram do início da temporada europeia, e marcou o segundo gol do Brasil na partida.