A catedral de Notre Dame, em Paris, celebrará no próximo sábado sua primeira missa após o incêndio que no último dia 15 de abril provocou a queda de parte do seu teto e da torre mais alta do templo, conhecida como flecha, anunciou nesta terça-feira a diocese da capital francesa.

A missa vai acontecer com "um número limitado de pessoas, por razões evidentes de segurança", e será celebrada pelo arcebispo de Paris, Michel Aupetit, segundo o comunicado.