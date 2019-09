Uma nova perna protética é capaz de dar sensibilidade ao usuário, o que melhoraria o rendimento ao caminhar e reduz a dor do membro fantasma, segundo estudo que publicou nesta segunda-feira a revista científica digital "Nature Medique".

A prótese, testada em dois pacientes, está equipada com sensores externos, que representam o tato e a pressão do pé, assim como o ângulo do joelho, e que transmite sinais sensoriais ao sistema nervoso, através de um conjunto de eletrodos de estimulação implantados no nervo tibial.