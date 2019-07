A nova versão de "O Rei Leão" teve a segunda melhor estreia nos cinemas dos Estados Unidos, com uma espetacular arrecadação de US$ 185 milhões em seu primeiro fim de semana em cartaz, informou nesta segunda-feira o portal especializado "Box Office Mojo".

O filme da Disney só ficou atrás do lançamento de "Vingadores: Ultimato" (2019), que com US$ 357 milhões de arrecadação na "bilheteria doméstica" (categoria na qual são contabilizados os ingressos vendidos nos EUA e no Canadá) não só é a melhor estreia de 2019, mas também a maior de toda a história de um filme nesses dois países (sem contar a inflação).