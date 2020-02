Cerca de 2,7 mil desenhos originais compõem o novo videoclipe lançado nesta quarta-feira no canal oficial de Bob Marley no YouTube, em comemoração aos 40 anos do lançamento do sucesso "Redemption Song".

No próximo mês de outubro, quando será realmente o aniversário da música, considerada uma das melhores de todos os tempos pela revista "Rolling Stone" e incluído no álbum "Uprising", o último lançado pelo cantor jamaicano antes de sua morte, em 1981.