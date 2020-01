Na primeira entrevista concedida após assumir o cargo de técnico do Equador, o holandês Jordy Cruyff, filho de Johan Cruyff, afirmou nesta sexta-feira que ainda sonhava em viver a paixão e a "loucura" de uma Copa América.

"Eu me sinto atraído pela ideia de viver uma Copa América com toda a emoção e tudo o que se respira no futebol nesta parte do mundo, que é especial, muito extremo", disse o treinador à Agência Efe em cerimônia que contou com a participação do presidente equatoriano, Lenín Moreno.