A Bolívia continua a quebrar recordes diários de casos do novo coronavírus, agora com 1.452 casos confirmados nas últimas 24 horas, em um momento em que a doença afeta cada vez mais membros do governo interino e do Parlamento do país.

O último relatório divulgado neste sábado pelo Ministério da Saúde mostram esses mais de 1,45 mil casos em um único dia, contra 1.439 registrados na última quarta-feira.