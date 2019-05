O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sugeriu nesta terça-feira em Bogotá (Colômbia) que a seleção argentina "tem problemas" para vencer a Copa do Mundo, pois ela não joga como um time, apesar de ter o "maravilhoso" Lionel Messi.

"Inclusive, até as pessoas que acreditamos que são gênios trabalham com outras pessoas para desenvolver seu próprio estilo. Na Argentina, embora Messi seja maravilhoso, eles têm problemas para vencer a Copa do Mundo", disse o ex-presidente, na conferência Exma 2019, que terminou hoje, na capital colombiana.