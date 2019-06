A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez voltou a servir mesas nesta sexta-feira em um restaurante do bairro do Queens, em Nova York, estado pelo qual concorreu às eleições de 2016, para apoiar uma iniciativa legislativa que busca elevar o salário mínimo de garçons e outros trabalhadores que recebem gorjetas nos Estados Unidos.

Ocasio misturou os ingredientes na coqueteleira, a agitou com a arte de quem trabalhou quatro anos atrás das barras e, com a mesma graça que o movimentou, serviu o coquetel a um cliente do restaurante Queensboro, situado no distrito de Jackson Heights, região com grande população latina e que faz parte da circunscrição que garantiu a vitória da congressista.