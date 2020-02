O ator, comediante, apresentador e cantor mexicano Omar Chaparro apresentará a VII edição do Xcaret Platinum Awards, o mais importante prêmio do cinema latino-americano, que será realizado em Rivera Maya, no México, pelo terceiro ano consecutivo.

No próximo dia 3 de maio, o Gran Tlachco Theatre de Xcaret, sediará a cerimônia que reúne representantes da indústria audiovisual dos 23 países da América Latina.