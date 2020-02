Do cinema para a televisão, com passagem também pelo rádio, Omar Chaparro alcançou sucesso de mil maneiras, mas agora um novo desafio espera o artista mexicano: ser o mestre de cerimônias da 7ª edição dos Prêmios Platino Xcaret, a mais importante premiação do cinema ibero-americano.

"Nós, latinos, temos o poder de nos unirmos e fazermos algo com muito coração. Esses prêmios são uma clara mostra da união ibero-americana, e me emociona muito fazer parte disso", afirmou Chaparro à Agência Efe.