A Organização Mundial de Comércio (OMC) completa nesta quarta-feira 25 anos, em um aniversário comemorado em estado de quase paralisia, devido a uma dura crise, que tem os Estados Unidos como o principal responsável.

"Não é exagerado dizer que a OMC está diante desafios não superados. Nos dois últimos anos, os governos impuseram restrições ao comércio que cobrem um montante substancial do comércio internacional e que, somente no ano passado, afetaram as importações em US$ 747 bilhões", afirmou o diretor-geral da entidade, Roberto Azevêdo.