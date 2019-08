Nos sete primeiros meses de 2019, foram reportados 364.808 casos de sarampo no mundo todo, três vezes a mais do que os 129.239 no mesmo período de 2018, informou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), que destacou como a incidência da doença na África se multiplicou por dez.

Madagascar (127 mil casos), Ucrânia (54,3 mil) e República Democrática do Congo (7,5 mil) foram os três países mais afetados no período, afirmou nesta terça-feira em entrevista coletiva o porta-voz da OMS Christian Lindmeier, que ressaltou que o número de casos em sete meses já superou o total registrado em todo o ano de 2018.