Cerca de 800 mil pessoas, uma a cada 40 segundos, tiram sua própria vida todos os anos no mundo, de acordo com um relatório apresentado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS), agência que pedirá aos diretores de cinema e televisão que deem uma "imagem diferente" do suicídio com o objetivo de reduzir os casos.

Diretores de Hollywood e outros profissionais do setor audiovisual receberão um guia da OMS para oferecer diferentes ópticas sobre suicídio, como parte de uma campanha de um mês que a organização começará amanhã, coincidindo com o dia mundial da prevenção.