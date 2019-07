A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira que o surto epidêmico de ebola na República Democrática do Congo se transformou em uma emergência sanitária de alcance internacional, mas pediu que nenhum dos países vizinhos fechem suas fronteiras porque não há necessidade disso.

A decisão foi tomada por recomendação do Comitê de Emergências da OMS após a confirmação do primeiro caso de ebola na cidade de Goma, capital da província de Kivu do Norte, localizada a 350 quilômetros do que até agora é considerado o epicentro do surto e a cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Ruanda.