A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse sexta-feira, diante do receio de que os Jogos Olímpicos de Tóquio sejam afetados pela atual epidemia do coronavírus, que oferecerá conselhos aos organizadores do evento esportivo, mas sem pressionar por seu cancelamento.

"Não nos cabe cancelar qualquer evento. Vamos fornecer aconselhamento técnico e considerações de gestão de risco, mas o restante depende do país organizador", declarou o Diretor Executivo da OMS para Emergências de Saúde, Michael Ryan, em entrevista coletiva.