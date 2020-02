Crianças sírias abandonam a cidade de Maarat al-Numan, perto da fronteira com a Turquia em dezembro de 2019. EFE/Arquivo

Quase 700 mil pessoas foram deslocadas desde o dia 1º de dezembro do ano passado, por conta da ofensiva das tropas da Síria e sua aliada Rússia, no noroeste sírio, revelou nesta segunda-feira um porta-voz da ONU, já que as operações militares agora continuam focadas em Aleppo ocidental.

"Desde 1º de dezembro, 689 mil mulheres, crianças e homens se mudaram de suas casas no noroeste da Síria. Este é um salto significativo em relação à nossa estimativa anterior de 586 mil", disse à Agência Efe, o porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) na Síria, David Swanson.