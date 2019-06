Milhões de pessoas no mundo todo comemoraram nesta quarta-feira o Dia Mundial do Meio Ambiente, que neste ano tem a China como país anfitrião das Nações Unidas e a poluição como protagonista, um problema que todos os anos causa sete milhões de mortes.

Quatro milhões dessas mortes, segundo dados oficiais, ocorrem na região da Ásia e do Pacífico, onde também estão localizadas as dez cidades mais poluídas do mundo (sete na Índia, duas no Paquistão e uma na China).