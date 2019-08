A meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais não poderá ser alcançada sem mudanças no uso global do solo, entre elas o estabelecimento de novos hábitos no consumo de alimentos, alertou nesta quinta-feira um relatório da ONU que será a base para futuras negociações sobre a mudança climática.

O documento, aprovado após cinco dias de reuniões entre cientistas na 50º sessão do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, destaca que "uma melhor gestão do solo pode contribuir para frear a mudança climática, embora não seja a única solução".