Isabel dos Santos, a filha mais velha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. EFE/Arquivo

A verdadeira origem da fortuna de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, está sacudindo o mundo financeiro de Portugal, país usado por ela para construir um império e se tornar a mulher mais rica da África, com fortuna avaliada em US$ 2 bilhões.

A revelação do escândalo "Luanda Leaks", publicado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) em colaboração com 36 veículos de comunicação, fez Portugal revisar todos os negócios da família que dominou Angola por 38 anos.