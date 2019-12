O orquestra da Ópera da Paris realizou um concerto em plena rua nesta terça-feira, como forma de protestar contra a reforma da previdência proposta pelo governo da França, presidido por Emmanuel Macron, uma semana depois de bailarinas também fazerem um ato público, ao apresentar o "Lagos dos Cisnes".

Os músicos aderiram, dessa forma, ao 27º dia de manifestação da greve geral, que abrange vários setores do país. Os artistas, na Praça da Bastilha, denunciaram que os líderes políticos estão impondo as alterações e fazem "teatro" nas mesas de diálogo com a sociedade civil e sindicatos.