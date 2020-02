O zagueiro espanhol Pablo Marí, que trocou recentemente o Flamengo pelo Arsenal, não consta na lista de relacionados para defender o clube londrino no duelo com o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, divulgada nesta sexta-feira pelo técnico Mikel Arteta, compatriota do defensor.

"Pablo não joga desde o fim de setembro, quando teve um problema físico", justificou o comandante dos 'Gunners'.