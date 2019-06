Ao escolher parceiros, os seres humanos mostram um padrão constante que poderia prever até o futuro da relação, revelou um estudo publicado nesta segunda-feira na revista acadêmica "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS).

Os relacionamentos afetivos têm impacto significativo no bem-estar das pessoas, mas o grau com que elas se associam a outras de personalidades parecidas não era totalmente claro, segundo Yoobin Park, um dos autores do estudo e da Universidade de Toronto, no Canadá.