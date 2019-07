Os Jogos Pan-Americanos, dois dias antes da Cerimônia de Abertura, tiveram a realização das primeiras disputas esportivas, com os torneios masculino e feminino de vôlei de praia, em que o Brasil alcançou saldo de duas vitórias.

A primeira dupla a ganhar partida foi a formada pelas argentinas Ana María Gallay e Fernanda Pereyra, que superaram as guatemaltecas Paola Alvarado e Estefani Bethancourt por 2 sets a 0, com parciais de 21-13 e 21-11, pelo grupo D da chave para mulheres.

No complexo montado na praia de Costa Verde, em Lima, no Peru, os primeiros brasileiros a entrarem em quadra foram Oscar e Thiago, que venceram os costa-riquenhos Victor Alpizar e Sebastián Valenciano, também em sets diretos, com 21-13 e 21-14, pelo grupo C do torneio masculino.

Na sequência, Carol Horta e Ângela passaram com ainda mais facilidade por Melanie Valenciana e Mannika Charles, das Ilhas Virgens, fechando partida válida pelo grupo C em 2 sets a 0, com parciais de 21-8 e 21-7.

No frio intenso de Lima, o vôlei de praia foi a primeira de 61 modalidades que acontecerão nos Jogos Pan-Americanos. Ainda hoje, acontecerá o início do torneio feminino de handebol, com a seleção brasileira enfrentando a cubana, no último jogo do dia.