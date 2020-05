Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 1 mai 2020

O papa Francisco, durante missa matinal desta sexta-feira, dedicada ao Dia do Trabalhador e a São José Operário, denunciou existir homens e mulheres que são explorados, forçados, tratados injustamente ou mal pagos.

"A dignidade do trabalho é muito maltratada. Na história, lemos as brutalidades que faziam com os escravos, os levando da África para a América, uma história que toca a minha terra e que consideramos uma barbaridade. Mas, ainda hoje, há muitos escravos", disse o líder da Igreja Católica.