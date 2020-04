O papa Francisco durante sua audiencia semanal na biblioteca do Palacio Apostólico, no Vaticano, nesta quarta-feira. EFE/VATICAN MEDIA

O papa Francisco dedicou a missa da manhã desta quarta-feira, celebrada na Casa Santa Marta, aos funcionários de empresas de comunicação, que em meio a pandemia da Covid-19, trazem informação e também fazem companhia virtual.

"Gostaria que rezássemos por todos aqueles que trabalham nos meios de comunicação, que trabalham para comunicar, para que as pessoas não se sintam tão isoladas", disse o líder da Igreja Católica, que a cada dia abençoa uma das categorias que está empenhada na luta contra o novo coronavírus.

Essas missas, habitualmente, eram celebradas com presença de público, mas agora o papa as conduz sozinho, com transmissão por canais de televisão e por sites ligados ao Vaticano.

Francisco também quis orar pela "educação das crianças", como forma de apoiá-los durante o período de confinamento obrigatório imposto em diversas partes do mundo.

Na semana passada, a Unicef divulgou que apenas na América Latina e Caribe, 154 milhões de crianças e adolescentes estão sem aulas, devido as medidas impostas pelos governos de vários países.