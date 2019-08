O papa Francisco afirmou neste domingo que a Amazônia é "um pulmão florestal vital" para o planeta e pediu que os incêndios que devastam a floresta "sejam controlados o mais rápido possível".

"Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta", disse o pontífice na janela do palácio apostólico do Vaticano após a oração do Ângelus.