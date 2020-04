O papa emérito Bento XVI completou 93 anos nesta quinta-feira, sem poder receber visitas, devido as medidas de precaução tomadas para evitar o contágio da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Uma festa sem visitas por causa da pandemia, mas cercada de afeto e orações, com um pensamento especial voltado para as vítimas", detalhou o secretário do alemão Joseph Ratzinger, Georg Gänswein, à imprensa italiana.

"Ele recebeu numerosos telefonemas, em particular do irmão Georg", completa o texto.

Gänswein lembrou que o irmão mais velho do papa emérito, que tem 96 anos, costumava visitá-lo em datas especiais no monastério no interior do Vaticano onde vive desde fevereiro de 2013, no entanto, também está em isolamento.

Bento XVI, segundo o secretário, vem sendo constantemente informado sobre a evolução da pandemia e ora diariamente pelos doentes e todos os demais afetados pela Covid-19.

"Ele também tem sido, particularmente, tocado pelos vários sacerdotes, médicos e enfermeiras que morreram, especialmente, no norte da Itália, no atendimento aos pacientes", revelou Gänswein.

O dia do aniversário de Bento XVI começou com a missa na capela do monastério Mater Ecclesiae, que se tornou sua residência desde a renúncia do papado, sendo seguida de leituras e oração, além de momentos dedicado a canções da Baviera, na Alemanha, local de nascimento de Ratzinger, contou o secretário.

O papa Francisco, que é mais uma visita recorrente do antecessor na liderança da Igreja Católica, também não pode dar parabéns pessoalmente, por causa da pandemia do coronavírus.

Na residência em que vive Bento XVI atualmente, também moram o secretário pessoal do papa emérito, além de quatro mulheres laicas do movimento Comunhão e Libertação.