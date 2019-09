Milhares de pessoas lotaram nesta quinta-feira as ruas de Maputo, capital de Moçambique, para saudar o papa Francisco e eternizar com fotos a visita do pontífice argentino.

O líder religioso chegou ao país na quarta-feira, para dar início à quarta viagem pela África. Nesta manhã, seguiu em um automóvel fechado ao Palácio da Ponta Vermelha, sede da presidência, onde se reuniu com o chefe de Estado, Filipe Nyusi.