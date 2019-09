O papa Francisco lembrou nesta quarta-feira que a Agência Efe completa 80 anos em 2019, ao saudar aos jornalistas que o acompanham a bordo do avião para a visita que realizará a Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício.

Como sempre, no início do voo, o pontífice compareceu à área do avião onde ficam os 70 jornalistas que o acompanham na visita à África e, após falar sobre vários assuntos, recordou o 80º aniversário da Efe, com direito a um pequeno deslize.