O papa Francisco propôs nesta quinta-feira um novo pacto educacional global que enfatiza o cuidado com o meio ambiente e a "solidariedade universal".

O pontífice fez essa proposta por ocasião do evento mundial, marcado para 14 de maio de 2020, no Vaticano, para conscientizar a necessidade de "reacender o compromisso com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva capaz de ouvir, do diálogo construtivo e entendimento mútuo".