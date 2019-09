Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 12 set 2019

O papa Francisco pediu aos bispos que "ninguém tome Deus como pretexto para construir muros, derrubar pontes e semear ódio", em discurso dirigido a eles nesta quinta-feira e no qual deu algumas pistas sobre como deveria ser o seu trabalho.

Francisco recebeu hoje os bispos ordenados neste ano, participantes do curso organizado pelas congregações para os bispos e as igrejas orientais, concluído ontem no Vaticano.