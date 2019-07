Na opinião do meia Philippe Coutinho, o título da Copa América conquistado pela seleção brasileira no domingo, no estádio do Maracanã, não apaga as lembranças da Copa do Mundo de 2014.

Há cinco anos, o Brasil, também jogando como anfitrião, terminou na quarta posição do Mundial, após perder por 7 a 1 da Alemanha nas semifinais e por 3 a 0 da Holanda na disputa pelo terceiro lugar.