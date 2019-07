Campeão da Copa América com a seleção brasileira neste domingo, o lateral-esquerdo Filipe Luís disse ainda não ter tomado uma decisão sobre qual clube defenderá na próxima temporada, mas garantiu que, se voltar ao futebol brasileiro, será para jogar no Flamengo.

"Para voltar ao Brasil, somente se for para o Flamengo. Sou flamenguista desde pequeno, e o Flamengo está em um momento em que pode brigar por tudo. A decisão é entre ficar na Europa ou voltar ao Brasil. Jogar na Liga dos Campeões, a melhor competição do mundo, ou escolher esse desafio", afirmou o jogador na zona mista do Maracanã, após a vitória por 3 a 1 sobre o Peru na final, na qual foi reserva.