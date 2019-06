Última a viajar ao Brasil para a disputa da Copa América, a seleção do Paraguai desembarcou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, onde estreará no domingo contra o Catar, no Maracanã, pelo grupo B do torneio.

Os comandados do argentino Eduardo Berizzo vieram acompanhados por 15 jogadores das seleções de base, especialmente escolhidos pelo técnico para ajudar o Paraguai ao longo da Copa América.