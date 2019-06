A seleção do Paraguai empatou nesta quarta-feira com Honduras por 1 a 1, em Ciudad del Este, em amistoso de preparação para a disputa da Copa América.

Os donos da casa abriram o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com pênalti convertido pelo veterano Óscar Cardozo, mas, no segundo tempo, Maynor Figueroa deixou tudo igual de cabeça.