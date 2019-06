O paraguaio Enrique Galván, que sofre de neurofibromatose do tipo 1, conhecida como doença do "homem elefante", será submetido a uma cirurgia nos Estados Unidos.

Galván, de 27 anos, foi diagnosticado com a doença quando tinha apenas três anos. Não há remédios para diminuir os efeitos da neurofribromatose, que provoca um crescimento excessivo da pele no rosto e no pescoço e só pode ser combatida com uma operação.