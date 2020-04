Esta é a primeira vez que os organizadores do Oscar aceitaram a medida, que deixará de ser aplicada quando as autoridades federais, estaduais e municipais permitirem a reabertura dos cinemas. EFE/Arquivo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas mudou nesta terça-feira as regras do Oscar devido à crise do novo coronavírus e aprovou uma exceção que permitirá a indicação de filmes que não tenham estreado em salas de cinema.

"Até segunda ordem e apenas para a 93ª edição do prêmio, filmes que estavam programados para lançamento em cinemas, mas que anteriormente foram disponibilizados em um serviço de transmissão digital - streaming -, poderão ser elegíveis para melhor filme, além das categorias gerais e especializadas", disse a Academia em comunicado.