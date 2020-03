Um integrante do Exército Popular de Liberação se protege com uma máscara na praça Tiananmen, em Pequim. EFE/Arquivo

A cidade de Pequim, na China, começou nesta segunda-feira aplicar a quarentena obrigatória não domiciliar a todas as pessoas que chegam do exterior, residentes ou não na cidade, o que criou uma grande confusão e longas horas de espera no aeroporto, afirmaram vários viajantes à Agência Efe.

O governo municipal publicou hoje as exceções a esta medida, anunciadas ontem, segundo as quais todos os viajantes que chegam à capital chinesa e não apresentam sintomas de infecção pela Covid-19 devem passar por quarentena obrigatória de 15 dias em hotéis designados pelas autoridades.