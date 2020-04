O documento indica que no próximo período de quatro anos, ou seja, entre 2020 e 2023, seguirão sendo alcançadas temperaturas médias recordes, especialmente, em regiões de latitude alta e na superfície terrestre. EFE/Arquivo

O período entre 2015 e 2019 foi o mais quente que se tem registro em temperatura média, com 1,1 grau a mais do que na era pré-industrial, segundo alertou nesta quarta-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM), em informe publicado por razão do 50º Dia Mundial da Terra.

A alta é apontada como especialmente rápida nos últimos 50 anos, já que a média global foi 0,86 grau superior a de 1970, enquanto a concentração de dióxido de carbono (principal causador do aquecimento global) na atmosfera é 26% maior do que cinco décadas atrás.