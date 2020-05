De acordo com a pesquisa, os jovens são os que mais se sentem à vontade na hora de pensar na saída de casa, quando começarem a vigorar as medidas impostas pelo governo. EFE/ANDY RAIN

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira no Reino Unido indicou que a maioria da população do país não se sentiria confortável frequentando bares, restaurantes e grandes eventos, a partir do momento que as medidas adotadas para conter a propagação do novo coronavírus forem relaxadas.

A consulta foi feita pela empresa Ipsos Mori e indica que 67% dos residentes não pretendem frequentar grandes eventos esportivos ou musicais, diante do temor de contrair a Covid-19, doença provocada pelo patógeno.

Com relação ao transporte público, bares ou restaurantes, 61% dos consultados admitiram que se sentiriam incômodos em frequentá-los.

Ao todo, 1.066 pessoas entre 18 e 75 anos foram ouvidas pela Ipsos Mori durante período compreendido entre 24 e 27 de abril.

Ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que o pico da pandemia foi superado e que, na próxima semana, será divulgado o planejamento para relaxar as medidas de restrição e confinamento, impostas no fim de março.

Em boletim divulgado ontem, foram registradas 674 mortes em consequência da infecção pelo novo coronavírus, embora, haja queda nas internações e no índice de transmissão do vírus.

De acordo com a pesquisa, os jovens são os que mais se sentem à vontade na hora de pensar na saída de casa, quando começarem a vigorar as medidas impostas pelo governo.

"A população quer ver a família outra vez pessoalmente. Por outro lado, há uma inquietude sobre as consequências do fim do confinamento", avaliou o diretor da pesquisa da Ipsos Mori, Keiran Pedley.