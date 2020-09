Pesquisadores do Hospital Infantil Bambino Gèsu, do Vaticano, descobriram o mecanismo que causa a grave resposta inflamatória da Covid-19 em crianças, inicialmente confundida com a doença de Kawasaki, abrindo as portas para o diagnóstico precoce com testes e tratamento específicos.

O estudo, realizado pelo hospital em colaboração com o Instituto Karolinska, de Estocolmo (Suécia), detectou as diferenças imunológicas entre as duas doenças e seus resultados já foram publicados na revista científica "Cell".